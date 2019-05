UFOA-B/Football-Dames: le Nigéria et le Mali, les élus du groupe B pour les 1/2 finales

Le Nigéria et le Mali ont obtenu leur ticket pour les 1/2 finales du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) zone B de football Dames, en dominant, samedi au Parc des Sports de Treichville, respectivement, le Niger (15-0) et le Burkina Faso (3-1), en 2è journée du groupe B.Championnes d’Afrique en titre, les Nigérianes survolent la compétition de leurs immenses talents. Pour leur deuxième sortie, Uchenna Grâce Kanu et ses coéquipières ont explosé les inexpérimentées et faibles nigériennes (15-0).

Avec ce score fleuve, elles ravissent la première place du groupe au Mali grâce au meilleur goal différentiel, (+19) contre (+14) pour les Maliennes qui ont défait les Burkinabè (3-1).

Occupant les deux premières places du groupe, le Nigéria et le Mali sont, dores et déjà qualifiés pour les 1/2 finales où ils rejoignent la Côte d’Ivoire et le Ghana (groupe A).

Classement groupe B après la 2è journée

1 Nigéria 6pts+19

2 Mali 6pts+14

3 Burkina 0pt-6

4 Niger 0pt-27