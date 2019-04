UEMOA : léger relèvement de la production industrielle en janvier

Après un repli de 4,5% enregistré au mois de décembre 2018, la production industrielle de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est relevée de 0,5% au terme du mois de janvier 2019, a appris mardi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

« L’évolution de l’activité industrielle tient principalement à la hausse des activités Manufacturières », souligne la BCEAO. Toutefois, le recul de la production des secteurs d’extraction et de l’énergie a exercé un effet modérateur.

La progression des activités manufacturières (plus 3,2%) est attribuable essentiellement à la hausse de la fabrication de produits chimiques, de textiles, du caoutchouc et des matières plastiques, des ouvrages en métaux et des produits de récupération. Selon l’institut d’émission, le regain de dynamisme des activités manufacturières a été noté au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Burkina, au Togo et au Bénin, atténué par une baisse observée en Guinée-Bissau et au Mali.

En revanche, la baisse de la production des activités extractives (moins 2,0%) est imputable à celle des minerais métalliques et du pétrole brut et gaz naturel, atténuée par la hausse de l’extraction du minerais d’uranium et de thorium ainsi que des autres minerais.

La production de minerais métalliques, notamment de l’or, a reculé en Côte d’Ivoire (moins 21,5%) et au Burkina (moins 9,2%). Cette tendance a été atténuée de la hausse de la production d’or au Mali et au Sénégal. Le Niger et la Côte d’Ivoire sont concernés par la baisse de la production du pétrole brut.