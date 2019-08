UEMOA : 140.886,9 kg d’or extraits en 2018

La quantité d’or extraite dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) en 2018 est estimée à 140.886,9 kg, a appris mercredi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Par rapport à son niveau de 2017, cette quantité d’or est en hausse de 15,4%. Selon l’institut d’émission, « cette évolution se ressent dans l’ensemble des pays producteurs, à l’exception du Niger ».

Au Mali, principal producteur de l’UEMOA, la production d’or s’est élevée, en 2018, à 60.883 kg, soit une progression annuelle de 22,7% induite par l’entrée en production de la société FEKOLA, qui exploite la deuxième plus grande mine d’or du pays, avec une capacité de production moyenne annuelle de 13 tonnes.

Quant au Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, ils ont enregistré respectivement des augmentations de 12,0% et 10,8% des quantités d’or extraites estimées à 51.972 kg et 28.000 kg en 2018.

Par contre, la production d’or du Niger est passée de 843 kg en 2017 à 22 kg en 2018, en raison de l’arrêt d’activité de la principale société minière, la Société des Mines du Liptako, suite à un changement d’actionnaires.