UA: le Maroc appelle à la création d’une plateforme d’experts pour la lutte contre les épidémies en Afrique

Le Maroc a appelé à une plateforme d’experts africains pour la lutte contre les épidémies en Afrique afin d’accompagner les autorités compétentes des pays africains en matière de conseil dans la lutte contre les épidémies en Afrique, et de permettre un échange d’expertise en continu afin de consolider la coopération intra-africaine.Lors de son intervention, lundi à Addis-Abeba, à la 41ème session du Comité des représentants permanents de l’Union africaine (UA, en prélude au prochain Sommet de l’UA (6 et 7 février), l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’UA, Mohamed Arrouchi, a souligné que cette proposition s’inscrit dans le cadre des efforts de l’institution panafricaine dans le renforcement du savoir et de l’expertise africaine, ainsi que son autonomie dans le domaine des produits, équipements et logistiques médicales, rapporte la presse marocaine.

En proposant la création d’une plateforme d’experts africains pour la lutte contre les épidémies en Afrique, le Maroc réitère l’importance de la dimension opérationnelle dans le cadre de l’action africaine commune pour répondre aux aspirations légitimes du citoyen africain, a ajouté Arrouchi.

Le diplomate marocain a également saisi cette occasion pour souligner que tous les produits et équipements constituants l’aide ont été fabriqués au Maroc, en terre africaine, par des africains.

Il a, à cet effet, noté que cette action constitue un exemple concret démontrant que l’Afrique peut se doter de sa propre expertise, dans des domaines bien spécifiques, dès lors que l’opportunité et l’occasion se présentent.

Par ailleurs, l’ambassadeur marocain a aussi appelé la Commission de l’UA à mettre à profit ses structures pour renforcer la résilience de l’Afrique dans la lutte contre les épidémies, notamment de par l’opérationnalisation pleine et effective de l’Agence des médicaments africaine, qui permettra une plus large autonomie au continent dans la mise à disposition de médicaments pour tous les citoyens africains.