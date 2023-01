Tunisie : La ministre du Commerce limogée

La ministre tunisienne du commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, a été démise de ses fonctions, a annoncé la présidence tunisienne. »Le président Kais Saied a décidé de mettre fin aux fonctions de la ministre du commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza et du gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh », indique un communiqué de la présidence de la république.

La révocation de la ministre du commerce est la première du genre depuis la formation du gouvernement de Najla Bouden en octobre 2021.

Coeur battant de l’économie tunisienne, la région de Sfax, dont le gouverneur a été limogé, est fait face à une véritable crise environnementale et des problématiques de gestion des déchets, qui ont provoqué plusieurs manifestations et des tensions sociales.