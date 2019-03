Tunisie : Début du 30ème Sommet arabe

Le 30è sommet arabe s’est ouvert, dimanche à Tunis,en présence de plusieurs chefs d’Etat arabes, une réunion qui devra débattre d’une série de décisions adoptées par les ministres arabes des affaires étrangères portant notamment sur la situation au Liban, en Syrie, en Libye et au Yémen, le soutien à la paix et au développement au Soudan et en Somalie, ainsi que les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes.L’ordre du jour comprend également des sujets portant sur le suivi de l’évolution politique de la question palestinienne, le conflit arabo-israélien, l’initiative arabe de paix, les violations israéliennes dans la ville d’Al Qods, la colonisation, les détenus et les réfugiés palestiniens.

Les dirigeants arabes devront débattre d’autres questions, notamment le soutien aux personnes déplacées dans les pays arabes, la lutte contre le terrorisme international et la réforme des structures de la Ligue arabe.

Parmi les points à l’ordre du jour figurent aussi les projets de décisions sur la protection des droits des personnes âgées, dans le cadre d’une stratégie globale dans la région, le plan d’action arabe pour remédier aux causes sociales du terrorisme et sur la protection des enfants dans les zones de conflits armés.

Le Sommet se penchera d’autres questions ayant trait à l’entreprise nationale palestinienne pour l’autonomisation économique, outre le focus sur le plan exécutif de la stratégie arabe pour l’habitat et le développement urbain durable.