Trump décrète l' »urgence nationale » pour bâtir son mur à la frontière

Donald Trump a annoncé vendredi qu’il déclarait l' »urgence nationale », une procédure exceptionnelle pour financer le mur qu’il a promis à la frontière mexicaine, ouvrant une féroce bataille judiciaire avec ses opposants.

« Tout le monde sait que les murs fonctionnent », a martelé M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche, évoquant une « invasion » de migrants en situation illégale.

Cette procédure lui permet théoriquement de contourner le Congrès afin de débloquer des fonds fédéraux –notamment destinés au Pentagone– pour construire son ouvrage phare contre l’immigration clandestine.

Les chefs de l’opposition démocrate ont immédiatement dénoncé une initiative anticonstitutionnelle. Ils ont nié l’existence d’une urgence humanitaire ou sécuritaire à la frontière imposant une telle mesure extrême.

« La déclaration illégale du président, partant d’une crise qui n’existe pas, porte un coup violent à notre Constitution et rend l’Amérique moins sûre, en volant dans les financements de la Défense dont on a besoin de toute urgence pour la sécurité de nos militaires et de notre nation », ont écrit Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.

– Poursuites à New York –

Le président a confié s’attendre à ce que des poursuites judiciaires soient lancées contre sa déclaration d’urgence nationale.

« Heureusement nous allons gagner », a-t-il ajouté, affichant une confiance sans doute confortée par les juges conservateurs qu’il a nommés à la Cour suprême, l’instance judiciaire suprême du pays.

L’Etat de New York, un bastion démocrate, a en effet très vite déclaré qu’il allait saisir les tribunaux.

Reste que l’initiative présidentielle, prise après des semaines de tergiversations et décriée par les démocrates, ne fait pas non plus l’unanimité dans le camp républicain.

Les opposants de M. Trump voient dans cette décision la basse manoeuvre politique d’un président affaibli par la perte de la Chambre des représentants en novembre et son recul fin janvier dans le bras de fer qu’il avait engagé sur l’immigration.

La Maison Blanche assure de son côté que cette initiative est la marque d’un homme qui n’oublie pas ses promesses une fois arrivé au pouvoir.

Donald Trump, qui a désormais les yeux rivés sur la présidentielle de 2020, espère qu’elle lui permettra, une nouvelle fois, de galvaniser sa base électorale sur la question de l’immigration.

La décision du président américain, qui a prévu de s’envoler dans l’après-midi pour passer le week-end dans son club luxueux de Mar-a-Lago, en Floride, s’accompagne de celle de signer un compromis budgétaire obtenu de haute lutte au Congrès, qui marque la fin de longues tractations entre démocrates et républicains afin de financer les services publics fédéraux.

– « Scandaleux » –

Plusieurs présidents des Etats-Unis ont par le passé eu recours à ces moyens exceptionnels, mais dans des circonstances très différentes et beaucoup moins controversées.

Jimmy Carter avait invoqué l’urgence après la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979. George W. Bush l’avait fait après les attentats du 11 septembre 2001. Et Barack Obama y avait eu recours lors de l’épidémie de grippe H1N1.

Pour Peter Schuck, professeur émérite de droit à l’université de Yale, « le fait que le président puisse avoir le pouvoir de gaspiller des milliards de dollars au nom d’une promesse de campagne idiote est, en soi, scandaleux ».

Dans une tribune publiée par le New York Times, il estime que le Congrès devrait définir plus rigoureusement les conditions dans lesquelles le président peut avoir recours au « National Emergencies Act », voté en 1976.

« Sur le long terme, ce sujet est autrement crucial pour la vitalité de notre démocratie que le fait de savoir si le président Trump aura finalement son mur », estime-t-il.

Avant de s’envoler pour la Floride, le président américain devrait signer la loi de financement approuvée jeudi à une large majorité au Sénat, contrôlé par les républicains, puis à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates.

Elle ne comprend qu’un quart du budget qu’il réclamait haut et fort depuis des mois pour son édifice frontalier (1,4 milliard de dollars contre 5,7 milliards demandés). Et dans un combat politique qui est aussi chargé en symboles, elle ne mentionne pas le mot « mur », lui préférant « barrière » ou « clôture ».

« Honte à tout membre du Congrès qui ne s’opposera pas clairement et vigoureusement à cette invocation illégitime » d’une urgence nationale, a tonné la puissante organisation américaine de défense des libertés civiles, ACLU.