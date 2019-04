Trésor public: la plateforme Baobab présentée dans le nord-ouest ivoirien

La Plateforme Baobab initiée par le Trésor public a été présentée mardi dernier, aux populations de Séguéla et Mankono (deux localités du nord-ouest ivoirien), a appris APA de la régie financière.Le Trésorier régional de Séguéla, François Mangoli, qui avait à ses cotés son collègue de Mankono, Yao Pierre Brou, a indiqué « que la mise en place de Baobab s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue des services et prestations offerts par le Trésor Public à ses usagers/clients».

Présentant ce nouvel outil à Séguéla, Henri Joël Moussako, de la Cellule du Numérique et de l’Innovation Technologique, a proposé Baobab, aux populations comme « une solution à la lourdeur administrative constatée dans le traitement des mandats, plaintes ou réclamations ».

Plusieurs autres fonctionnalités intégrées au système ont été également présentées et expliquées aux participants, à savoir : l’accessibilité à l’outil via internet à partir des tablettes et Smartphones, une vue de l’ensemble des services du Trésor Public à travers la page d’accueil, un formulaire libre de saisie des préoccupations, des réclamations ou de demandes d’information, un formulaire de souscription avec réception par mail et SMS des paramètres de première connexion du client.

Lancé le 26 octobre 2018 à Abidjan, ce système de gestion de la relation client est un espace interactif de traitement « en temps réel » des préoccupations des usagers et clients de cette institution.

Par ailleurs, il vise notamment à améliorer le taux de satisfaction des clients en leur offrant en toute transparence, un outil interactif de traitement de leurs préoccupations et le suivi en ligne de leurs dossiers.