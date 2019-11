Transport aérien : où faire une réclamation TuiFly ?

Il est possible de recevoir une indemnisation grâce à la législation en place qui a mis un système qui permet d’indemniser les clients dont le vol a été perturbé.

Votre vol TuiFly est annulé ou retardé ? Ne vous inquiétez pas. Conformément aux exigences de la loi, vous pouvez recevoir une indemnisation grâce à la législation en place qui a mis un système qui permet d’indemniser les clients dont le vol a été perturbé. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n’avez qu’à vous adresser au service d’une entreprise spécialisé pour obtenir ce qui vous revient de droit. Retrouvez ci-après un lien permettant de déposer un dossier pour une réclamation Tuifly pour se faire indemniser après des perturbations tel des retards, annulations, etc…

Que faire en cas de vol retardé ou annulé TuiFly?

Peu importe le motif du voyage, un vol annulé ou retardé est toujours frustrant. Pour tout passager aérien qui voyage depuis ou vers un pays membre de l’Union européenne, le règlement n ° 261/2004 prévoit un traitement spécial en cas de vol perturbé. Pour avoir une suite à votre réclamation TuiFly, assurez-vous de l’éligibilité de votre cas. Les vols concernés sont ceux internes à l’UE. Autrement dit, il faut que l’aéroport de départ et d’arrivée soit situé dans l’UE. De même, la compagnie aérienne concernée soit basée dans l’UE.

Si les conditions sont remplies, vous pouvez prétendre à une indemnisation pour vol retardé ou annulé. Il suffira alors de contacter le service client de la compagnie aérienne pour soumettre votre réclamation. Dans les normes, votre indemnisation doit vous parvenir au bout de quelques jours. Mais, dans la plupart des cas, la procédure est fastidieuse et chronophage. Si vous n’avez pas beaucoup de temps libre, vous finirez par abandonner la réclamation.

Le recours à une entreprise spécialisée dans la défense des droits des passagers aériens

Vous avez un cas de vol annulé ou retardé avec TuiFly et vous ne disposez pas du temps nécessaire pour suivre votre réclamation ? N’hésitez pas à déléguer vos pouvoirs à une société spécialisée comme Indemniflight. Ce choix vous permet en effet de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir rapidement ce qui vous revient de droit. En général, l’expertise des organismes spécialisés dans la lutte pour la défense des droits des passagers aériens permet d’obtenir un aboutissement favorable pour la réclamation.

De manière générale, la procédure se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, le professionnel contacté se chargera de vous aider à monter un dossier. Il vous suffira de fournir un certain nombre d’informations liées à votre vol. Souvent, un modèle de formulaire est mis à votre disposition pour vous permettre de bien constituer le dossier. Ensuite, il sera fait une étude permettant de voir si vous remplissez toutes les conditions pour être éligible à une réclamation TuiFly. S’il le faut, des juristes qualifiés peuvent intervenir pour vérifier la conformité du dossier constitué. Après ces deux premières étapes, la société adresse un email à la compagnie aérienne en question pour lui soumettre votre réclamation.

Dans la plupart des cas, le litige est réglé à l’amiable. Mais, parfois, certaines compagnies essaient de trouver des justifications pour ne pas dédommager les clients victimes d’un vol retardé ou annulé. Lorsque les raisons avancées par la compagnie aérienne sont jugées infondées, la société chargée de suivre la procédure de réclamation n’hésitera pas à saisir le tribunal. Elle se fait souvent appuyer par des avocats experts en transport aérien pour faire valoir vos droits.

Combien de temps faut-il pour recevoir son indemnisation ?

Une fois que vous confiez votre réclamation TuiFly à une société spécialisée, cette dernière agit en tant qu’intermédiaire pour défendre vos droits. En général, le temps nécessaire pour recevoir votre indemnisation dépend des circonstances et de l’organisation mise en place par la compagnie aérienne. Selon le cas, la réclamation peut aboutir au bout de quinze jours ouvrés. Mais, dans des cas plus complexes, il faut compter 12 à 24 mois pour obtenir gain de cause. C’est généralement le cas, lorsqu’il faut par exemple faire intervenir un avocat externe et indépendant pour défendre votre cas dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Peu importe la durée de la procédure, vous pouvez compter sur le savoir-faire de la société contactée pour faire valoir vos droits de passagers aériens. Si la procédure paraît parfois chronophage, il est possible d’obtenir votre remboursement le plus rapidement possible en collaborant avec des professionnels qualifiés. Ils proposent généralement un calculateur automatique qui permet d’avoir une idée de l’indemnisation que vous pouvez percevoir.

À quel montant s’attendre pour une réclamation TuiFly ?

Dans le cas d’un retard de vol par exemple, vous pouvez prétendre à une indemnité dont la valeur varie entre 250 et 600 euros. Précisons toutefois que la compagnie aérienne TuiFly peut parfois réduire le montant de l’indemnisation de moitié. C’est généralement le cas avec les vols long-courriers ayant subi un retard compris entre 3 heures et 4 heures. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, le montant à percevoir dépend plus de la distance du voyage que du prix d’achat du billet d’avion. Quel que soit le type de compagnie aérienne en jeu, vous pouvez faire une réclamation pour faire valoir vos droits. En France, le délai prévu pour soumettre la demande de dédommagement est de 5 ans. En Belgique, ce délai est réduit à un an seulement.

Si le retard d’un vol doit vous amener à passer la nuit à l’aéroport pour décoller le lendemain, c’est la compagnie aérienne qui prend en charge toutes vos dépenses supplémentaires. Elle s’occupera particulièrement de votre hébergement et de votre restauration. À noter que les frais de téléphone sont également à sa charge. Dans de telles situations, les compagnies sérieuses proposent des bons d’achat que vous utiliserez dans les boutiques de l’aéroport. Dans le cas contraire, vous devez régler les factures vous-même en attendant de vous faire rembourser plus tard par la compagnie.

Malgré sa volonté de faire voyager ses clients dans les meilleures conditions, TuiFly est parfois confrontée à des situations qui lui font décaler ou annuler un vol. Dans l’un comme dans l’autre cas, vous avez la possibilité de faire une réclamation sur le site de la compagnie aérienne. Retenez cependant qu’il faut remplir les conditions pour obtenir une suite favorable à votre demande. Par ailleurs, pour simplifier la démarche et assurer un aboutissement heureux, vous pouvez confier votre cas à une société spécialisée dans la lutte pour la défense des droits des passagers aériens. Elle vous accompagnera efficacement tout au long de la procédure contre une rémunération estimée à 30 % de la valeur de l’indemnisation perçue.