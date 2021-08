Transition au Tchad : l’envoyé spécial de la CBLT reçu à N’Djamena

Le Président du Conseil militaire de transition, a accordé une audience à l’Ambassadeur Babagana Kingibé, Envoyé Spécial de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)

La rencontre a eu lieu le 05 août 2021 au Palais présidentiel. l’Ambassadeur nigérian Babagana Kingibé, Envoyé Spécial de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) pour le suivi de la transition au Tchad est à sa deuxième rencontre avec le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. Fin connaisseur des relations mutuellement avantageuses entre le Tchad et le Nigéria, le diplomate Babagana Kingibé est à N’Djaména au nom de la CBLT et pour le compte de la CBLT à l’effet d’aider le peuple tchadien en général et le Conseil militaire de transition en particulier à mener à bon port, la transition en cours. Les discussions se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, l’Ambassadeur Chérif Mahamat Zène et quelques proches collaborateurs du Président de la République.

Le Tchad pourra toujours compter sur le soutien des pays membres de la CBLT qui partagent un patrimoine commun qu’est le bassin conventionnel et dont les peuples respectifs sont liés par l’histoire, le sang et la géographie.