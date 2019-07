Transfert: l’Egyptien « Trezeguet » Hassan quitte la Turquie pour Aston Villa

L’attaquant international egyptien Mahmoud « Trezeguet » Hassan quitte son club turc de Kasimpasa pour rejoindre Aston Villa pour un montant estimé à 8,75 millions de livres (9,8 ME), a annoncé mercredi le club pronu en Premier League.

L’ailier âgé de 24 ans, auteur d’un but en quatre apparitions lors de la récente Coupe d’Afrique des nations, devient la 9e acquisition du club basé à Birmingham depuis l’ouverture du marché des transferts. Il était lié au club turc jusqu’en 2021.

« On est vraiment ravis de travailler avec +Trez+. Je l’ai regardé joué à maintes reprises », a déclaré l’entraineur du club anglais Dean Smith. « C’est le type d’ailier que nous recherchions, qui joue direct et pose des problèmes à l’adversaire durant le dernier tiers (du match) et marque des buts ».

Le club va finaliser toutes les démarches dont le visa de travail de sa nouvelle recrue, surnommé « Trezeguet » pour sa ressemblance avec le champion du monde français 1998, David Trezeguet.

Aston Villa débutera la saison de Premier League le 10 août à Tottenham.