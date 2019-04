Trafic bois de vêne: Deux containers représentant 200 arbres saisis dans le centre ivoirien

Deux containers de bois de vêne représentant l’équivalent de 200 arbres ont été saisis à Anougblé-Kouadiokro (centre ivoirien), à 45 Km de Didievi, indique le site officiel du ministère ivoirien des Eaux et forêts.Il s’agit de deux containers de 20 pieds pleins de bois de véne arraisonnés, le dimanche 7 avril 2019, par la Brigarde spéciale de surveillance et d’intervention du ministère des Eaux et forêts, précise cette publication.

Cette saisie, représentant l’équivalent de 200 arbres abattus, a été faite en collaboration avec la direction de la production et de l’industrie forestière, souligne le texte qui annonce qu’une enquête est en cours pour situer les responsabilités et appréhender les contrevenants.

La Côte d’Ivoire regorge de plusieurs essences de bois prisées par les firmes internationales pour l’ébénisterie de luxe et la fabrication de garnitures. Le pays, ces dernières années, a accentué la lutte contre le trafic de bois dans les aires protégées.