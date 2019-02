TP Mazembe bat DCMP 4-1 et consolide son fauteuil de leader

Le TP Mazembe a battu le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa par 4 buts contre 1, en match de la 19ème journée de la 23ème édition de la Ligue 1 de la RD Congo joué dimanche dans son stade de Lubumbashi.Grâce à cette victoire, l’équipe de Lubumbashi totalise désormais 52 points et consolide sa place de leader au classement partiel du championnat de la Ligue 1 congolaise organisé par la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Tandis que le DCMP stagne à la troisième place avec 38 points en vingt sorties.

Dans l’autre affiche de ce dimanche, l’AS Vita Club, a, de son côté battu au stade des Martyrs de la capitale Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi sur le score de 3 buts à zéro.

V Club occupe la deuxième place du classement partiel en totalisant 50 points en 19 sorties.

Sanga Balende est septième avec 26 points en 19 rencontres.

Au bas du classement, on retrouve l’OC Muungano de Bukavu, 16ème et bon dernier avec seulement 4 points après 20 matchs livrés, Dragon Bilima de Kinshasa (15èmeavec 7 points en 20 sorties) et Groupe Bazano de Lubumbashi (14èmeavec 15 points en 20 matchs).