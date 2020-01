Tourisme: signature d’une convention entre la Côte d’Ivoire et l’OMT pour le Forum d’Abidjan

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana et le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili, ont signé à Madrid en Espagne une convention actant le forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en Afrique prévu à Abidjan les 20, 21 et 22 février 2020, rapporte une note d’information transmise lundi à APA.Cette signature de convention a eu lieu lors de la 11è édition du forum touristique sur les investissements et les opportunités d’affaires en Afrique qui s’est déroulée dans la capitale espagnole.

Selon cette note, par cette signature, le patron de l’OMT et M. Fofana vont faire venir sur les berges de la lagune Ebrié, bailleurs multilatéraux, fonds d’investissements et souverains, organismes publics et privés d’engineering, constructeurs immobiliers, groupes hôteliers, professionnels du voyage et compagnies aériennes, tour-opérateurs.

«Pour l’initiative commune Omt/Côte d’Ivoire au Forum d’Abidjan au profit de l’Afrique, la délégation ivoirienne à la foire internationale du tourisme de Madrid (Fitur) conduite par Isabelle Anoh, Directrice de la communication et de la promotion des activités au Ministère du Tourisme et des loisirs, a obtenu l’aval des pays tels que l’Ouganda, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry , l’Ethiopie , la Sierra Leone, l’Angola, la Gambie, le Maroc et l’Algérie» fait savoir par ailleurs, le texte.

Selon le ministre Fofana, l’engouement observé au niveau des investisseurs et de l’OMT pour la tenue du forum d’Abidjan est « clair et sans ambages».

C’est en septembre dernier, rappelle-t-on, que la Côte d’Ivoire a été désignée lors de la 23è Assemblée générale de l’OMT à Saint-Petersbourg ( Russie) pour abriter du 20 au 22 février prochain le premier Forum mondial «Investir dans le tourisme en Afrique» qui mobilisera plus de 3000 participants.