Tourisme: les premiers décaissements du Programme Sublime Côte d’Ivoire prévus «dans deux mois»

Les premiers décaissements du Programme Sublime Côte d’Ivoire, d’un montant de 3 200 milliards Fcfa et visant à faire du pays une puissance touristique en 2025, sont prévus « dans deux mois ».L’information a été donnée par le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, à l’ouverture de la 9è édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA), qui se déroule du 27 avril au 1er mai 2019, sur la route de l’aéroport.

L’Etat de Côte d’Ivoire a « mobilisé les ressources nécessaires et je suis heureux d’annoncer que nous venons de procéder à la signature pour la mobilisation des dites sommes et dans les deux mois à venir, les premiers décaissements seront rendus possibles pour le démarrage effectif du projet », a dit M. Siandou Fofana.

Le programme Sublime Côte d’Ivoire, ajoutera-t-il, a pour but de « développer un moteur de croissance du PIB et de multiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors d’Abidjan » tout en faisant de la Côte d’Ivoire une destination touristique de premier plan en Afrique.

M. Fofana a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du secteur du tourisme pour se mobiliser autour de la mise en œuvre de cette stratégie, qui devrait générer «650 000 emplois dans l’ensemble du secteur et « 230 000 nouveaux emplois qualifiés avec 375 000 emplois nouveaux au total ».

Les investisseurs nationaux et internationaux pourront saisir toutes les opportunités d’investissement à travers le Forum d’investissement pour le tourisme africain (FITA), dont l’ouverture est prévu dimanche sur le même site, a-t-il fait observer.

« Nous sommes pleinement conscients que la compétitivité de notre secteur ne dépend pas uniquement du fait de disposer de potentiels naturels et culturels, ils n’en sont que le point du départ, car le potentiel se transforme », a souligné M. Fofana.

Dans cette optique, le gouvernement ivoirien a adopté la stratégie Sublime Côte d’Ivoire en neuf projets et en neuf réformes, avec la mise en place d’un cadre de gouvernance interministériel dirigé par le Premier ministre.

« Sa mise en œuvre mobilisera 3.200 milliards Fcfa d’investissements publics et privés, ce qui nous permettra d’être la cinquième puissance touristique africaine d’ici l’horizon 2025 avec un peu plus de 5 millions de touristes internationaux », a révélé le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs.

En Côte d’Ivoire, le flux touristique est passé de 3 millions en 2016 à 3,93 millions de visiteurs pour l’année 2018, soit une croissance de 22% générant des recettes de plus de 1 114 milliards de Fcfa, a indiqué le ministre Siandou Fofana.

Le Forum d’investissement pour le tourisme africain (FITA) vise à stimuler le développement du tourisme durable, attirer les investissements et à booster l’entrepreneuriat en Afrique. L’événement comprend des tables rondes et des rencontres B to B.