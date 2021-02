Tourisme ivoirien: la direction régionale d’Abengourou, la plus performante en 2020

La direction régionale d’Abengourou (Est) s’est hissée comme la plus performante des représentations décentralisées du ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs, selon une note officielle.

Ce résultat a été dévoilé au terme d’un séminaire « Bilan et Perspectives » initié par le Fonds de développement touristique, le jeudi 28 janvier, où les représentations décentralisées du ministères les plus performantes en 2020 ont été primées.

La direction régionale du tourisme et des loisirs d’Abengourou (Est) est la plus performante au titre de l’année 2020, suivie de celle de San-Pedro (Sud-ouest) et Daloa (Centre-ouest), au regard des critères quantitatifs et qualitatifs définis par le Cabinet ministériel en début d’exercice.

Une plateforme numérique mise en place par le Fonds de développement touristique et les directions techniques (DGU, DAT et DPAP), a permis d’enregistrer en temps réel, les données statistiques de chaque direction régionale et de ses démembrements départementaux.

Selon les données, la direction régionale de Daloa a dépassé de justesse celle de Yamoussoukro, avec une réalisation d’objectifs de 89% contre 87%.

Ce classement est l’initiative du Fonds de développement touristique (Fdt) dont le président, Marcel N’Guettia, est également l’ordonnateur de la Régie financière intégrée du ministère du Tourisme et des loisirs.

Camille Kouassi, le Directeur de cabinet, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a indiqué que la mise en place de systèmes de mesure de la performance touristique à l’échelle locale seront opérationnels, pour outiller les directions régionales pour mieux connaître la demande et l’impact socioéconomique de l’activité touristique.

Il a instruit ses collaborateurs représentant l’administration touristique à l’intérieur du pays, sur les objectifs à atteindre pour l’année 2021. Et ce, au regard du bilan mitigé de la saison 2020, pourtant porteuse de promesses, mais fortement plombée par la pandémie mondiale de la Covid-19.

Face au recadrage de la stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », priorisant désormais le tourisme domestique et régional, M. Camille Kouassi a relevé que ces directeurs seront mis à contribution en vue du développement des circuits et infrastructures des territoires, en corrélation avec les opérateurs privés (hôtels, agences de voyages, promoteurs d’événements…).

Cette stratégie vise à booster l’attractivité de leurs zones de compétences, avec une collaboration efficiente avec les directeurs départementaux sous leur autorité.

Pour M. N’Guettia, si le tourisme ivoirien, avec une stratégie pragmatique et flexible a pu contribuer, en 2020, à ce que la Côte d’Ivoire fasse partie des 23 pays au monde à ne pas rentrer en récession, en 2021, il importe d’afficher une fermeté contre les opérateurs véreux.

Le Fdt et la Régie financière intégrée du ministère, en récompensant les trois meilleurs directions régionales de 2020, entend institutionnaliser cette action de récompenses et de primes pour les directions qui s’illustreront de façon exemplaire dès cette saison touristique.