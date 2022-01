Torture d’un jeune tchadien en Lybie : le Tchad réclame justice

Une vidéo de torture d’un jeune tchadien est devenue virale depuis quelques jours. Les tortionnaires réclament une rançon de 35 000.000 (trente-cinq millions) de FCFA pour sa libération.

La victime est un jeune tchadien qui s’appelle, Nassour Mahamat Ishak. Dans la vidéo on voit clairement qu’il subit des violences physiques et des menaces plus graves. Le ministère tchadien des Affaires Etrangères dit avoir suivi avec consternation cette vidéo macabre de torture humaine.

Bien plus, ces milices libyennes qui réclament une rançon de 35 000.000 (trente-cinq millions) de FCFA pour sa libération.

« Ces images horribles qui circulent sur les réseaux sociaux ne peuvent laisser personne insensible ». Le gouvernement tchadien interpelle, la communauté internationale dans son ensemble par rapport au : « traitement inhumain et dégradant que subissent les migrants africains sur le territoire libyen. »

Le Tchad condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et, « demande aux autorités libyennes compétentes d’identifier et de traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble d’un autre âge. »

« Le Gouvernement à travers le Ministère des Affaires Etrangères, de l’intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger mettra tout en œuvre pour obtenir la libération de ce jeune tchadien pris en otage. » Peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le gouvernement tchadien appelle au soutien et à la mobilisation de toutes les organisations régionales et internationales de défense des droits humains pour le sauver.