Tornades aux USA: Message de condoléances du Roi Mohammed VI au Président Joe Biden

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président américain, Joe Biden, suite aux tornades qui ont frappé plusieurs Etats américains.Dans ce message, le Souverain dit avoir été profondément attristé par la nouvelle des tornades meurtrières qui ont durement frappé l’État du Kentucky et d’autres États du pays, causant de nombreuses pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

Le Souverain a également fait part à M. Biden, aux familles éprouvées et au peuple américain de Ses sincères condoléances et de Sa profonde sympathie et compassion.

« Nos pensées et nos prières sont avec vous et avec les personnes endeuillées », a souligné le Roi Mohammed VI.