Togo: «Trade Advance» une offre de Banque Atlantique pour accompagner le commerce international

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a présenté le 19 septembre 2019, à Lomé, son offre «Trade Advance», un ensemble de solutions adaptées visant à accompagner plus efficacement l’activité de l’export et du Commerce International.Cette présentation s’est tenue dans le cadre de la 3ème rencontre du cycle « Journée Trade », lors d’une une conférence autour du thème « Financement du Commerce International et couverture du risque de change ».

« Trade Advance » est un ensemble de solutions étudiées répondant aux challenges des professionnels du secteur de l’export et du Commerce International, pour les accompagner plus efficacement dans leurs activités. L’offre met en correspondance les différents besoins des exportateurs et importateurs.

Co-animé par Mohamed Simporé, Directeur Général de Banque Atlantique Togo et Anicet Yeman, responsable Trade d’Atlantic Business International, la holding subsaharienne du Groupe, l’évènement a rassemblé une centaine d’invités, venus s’enquérir des opportunités via la « Trade Finance ».

« Banque Atlantique entend jouer un rôle décisif dans l’accompagnement des entreprises du Togo, confrontées à la problématique du financement et de la sécurisation des opérations de Commerce International », a déclaré M. Mohamed Simporé, Directeur Général de Banque Atlantique.

Pour lui, les clients ont besoin de mieux appréhender le dispositif en place afin de bénéficier d’un mécanisme sécurisé, ce qui justifie le fondement de ces actions du Groupe, menées avec l’appui, l’expertise et le réseau de correspondants de sa maison mère.

Ce cadre d’échanges permet au Groupe bancaire de renforcer la proximité déjà établie avec les clients, les partenaires et confirmer son engagement à les soutenir ». Banque Atlantique est d’ailleurs présent dans 28 pays.

Le financement et la sécurisation des transactions en matière de Commerce International nécessitant une connaissance approfondie du dispositif réglementaire, la conférence a permis aux clients de disposer d’informations pertinentes et d’outils nécessaires pour améliorer et garantir la sécurité de leurs opérations à l’international.

L’éventail de produits proposés par Banque Atlantique a également été exposé lors de la rencontre notamment ceux relatifs aux moyens de paiement tels que le transfert direct, la remise documentaire et la garantie à première demande.