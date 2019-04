Togo : Tchambago Ayassor élu président de la CENI

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont élu, mercredi soir, leur bureau présidé par Tchambago Ayassor, représentant d’ADD VIE, une organisation de la société civile.Cette élection intervient moins de deux semaines après la mise en place de l’institution.

M. Ayassor a comme vice-président, Jean-Claude Homawoo (UFC, opposition parlementaire). Ouro-Bossi Tchakondo (PDG) est élu 1er rapporteur et Christophe Tchao (UNIR) siège en tant que 2e rapporteur.

La sous-commission des finances, des affaires administratives et juridiques est présidée par Abirhé Akpo (APET), alors que la sous-commission des opérations électorales, de la formation et de l’informatique est dirigée par Tozim Potopere, représentant de l’administration.

La sous-commission chargée de la sécurité revient à Esolabinam Komi Lokadi (UFC) et celle du matériel et de la logistique passe sous contrôle de Larja Douti (UNIR). Assion Amim du NET (opposition parlementaire) devient président de la sous-commission de la communication et des relations publiques.

La CENI, mandatée pour un an renouvelable, est chargée de l’organisation et de la supervision des prochaines élections locales que le Togo s’apprête à organiser. Depuis 32 ans, le Togo n’a pas organisé des élections locales.

Par ailleurs, le pays devra aller au scrutin présidentiel au premier trimestre de 2020.