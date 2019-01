Togo : l’opposition projette de nouvelles marches à partir de samedi

La Coalition des 14 partis politiques de l’opposition togolaise a annoncé dans un communiqué l’organisation, à partir de samedi prochain, de « grandes marches nationales de protestation du peuple togolais face aux coups de forces du RPT UNIR + coalition au pouvoir + ».Le regroupement qui, à travers sa nouvelle initiative, compte « condamner et rejeter le coup de force électoral du 20 Décembre 2018 ».

Il s’agit également, pour la coalition, de « condamner les répressions barbares des manifestations pacifiques, entraînant des morts et des blessés graves », d’ « exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute consultation électorale » et « l’arrêt immédiat des intimidations et harcèlements des paisibles populations qui ne demandent que l’alternance politique et l’édification de l’Etat de droit dans leur pays ».

En réponse à leur courrier adressé à l’autorité administrative, le ministre Payadowa Boukpessi n’a autorisé la tenue de la marche que dans le quartier Bè de Lomé.

Les députés élus le 20 décembre 2018, puis confirmés dix jours plus tard par la Cour constitutionnelle ont entamé mardi leur première session de droit.