Togo : 16e cas de Covid-19, les frontières terrestres fermées

Le nombre d’infection au Covid-19 se chiffre désormais à seize (16) au Togo ce samedi, selon un communiqué du gouvernement togolais.Vendredi soir, le gouvernement évoquait un chiffre de douze (12) en tout, soit trois (03) de plus que la veille où il était fait état de neuf (09) cas, dont le premier guéri.

Entre la nuit de vendredi à ce samedi, ce sont donc quatre (04) nouveaux infectés qui s’y sont ajoutés, selon la dernière mise à jour faite sur le site d’information officiel du gouvernement togolais consacré à la pandémie.

Depuis ce samedi à 23h59, toutes les frontières terrestres du pays sont fermées aux passagers, et ce pour deux (02) semaines.

Cette décision fait parmi des mesures complémentaires prises par les autorités pour limiter la propagation du virus.

Parmi les autres dispositions, le bouclage de certaines villes du pays, la suspension de toutes les activités culturelles et sportives de masse, la fermeture pour trois (03) semaines de tous les établissements scolaires et universitaires, des discothèques, des lieux de cultes et mosquées.

Il est par ailleurs fait obligation aux vendeurs dans les marchés de porter des masques de protection, les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de quinze (15) personnes.