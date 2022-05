Timor Port s’équipe en portiques et remorqueurs

Les équipements réceptionnés sont dotés des dernières technologies.Le 16 mai 2022, Timor Port, filiale de Bolloré Ports, a réceptionné deux remorqueurs, deux portiques de quais et quatre portiques de parc pour la concession du port en eaux profondes de Tibar Bay. Cette livraison a été acheminée sur un navire semi-submersible spécialisé dans le transport de portiques.

Les deux nouveaux portiques de quai vont permettre au nouveau Port du Timor de décharger des navires porte-conteneurs de grande capacité avec une rapidité de manutention accrue.

Les quatre portiques de parc avec pour leur part sont des engins de manutention de 30 mètres de haut, qui assurent le chargement, le déchargement et le rangement des conteneurs sur la place portuaire.

Les remorqueurs sont des équipements conçus pour effectuer des opérations de remorquage portuaire. Ils assistent les grands navires lors de leurs entrée et sortie du port, ainsi que leur accostage. D’une longueur de 30m, ces remorqueurs acquis pour Timor Port sont dotés d’un système de propulsion qui permet de pousser et de tirer les navires.

« La mise en service de ces deux remorqueurs, ces deux portiques de quais et quatre portiques de parc va nous permettre de véritablement lancer l’activité de ce nouvel ensemble portuaire et d’accompagner nos clients. Ils participent également à notre ambition de faire de Tibar Bay un hub de transbordement et une porte d’entrée maritime non-négligeable de la zone Asie-Pacifique », a déclaré Laurent Palayer, Directeur général de Timor Port.

Les équipements réceptionnés sont dotés des dernières technologies qui intègrent un système de contrôle de pointe et un système d’alimentation électrique de nouvelle génération permettant de réduire considérablement les émissions de CO2 mais aussi la consommation d’énergie. Outre les constructions aux normes environnementales pointues du futur port, les nouveaux équipements participent au processus de labellisation Green Terminal destiné à réduire l’empreinte carbone des activités.

Olivier de Noray, Directeur général Ports et Terminaux de Bolloré Ports souligne que « ces équipements qui seront pour la première fois déployés au Timor-Leste vont permettre de traiter des navires de grande capacité, avec des cadences de chargement et de déchargement supérieures à celles observées sur le port actuel de Dili ».

« La réception de ces premiers équipements est une étape majeure du projet de construction de ce nouvel ensemble portuaire qui comprend un terminal à conteneurs et est ainsi doté des meilleurs équipements permettant d’en faire un hub de transbordement. Cette infrastructure vise à améliorer la desserte logistique du Timor-Leste », a-t-il poursuivi.

Confié à Bolloré Ports en 2016 au terme d’un appel d’offres international, ce projet représente un coût total de 490 millions de dollars sur une durée de 30 ans, soit le plus important jamais réalisé au Timor-Leste avec un partenaire privé.