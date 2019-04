Tenue du 2ème Forum africain du sport scolaire à Tanger

Le 2ème forum africain du sport scolaire a ouvert ses travaux, ce vendredi à Tanger sous le thème « Le sport scolaire : levier de développement de la jeunesse africaine ».Organisé en collaboration avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) et en coordination avec le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports, ce Forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du ministère visant l’ouverture sur les pays africains dans le domaine du sport scolaire, au moment où le Royaume assure la présidence de la Fédération Internationale du Sport Scolaire au niveau du continent africain.

Les travaux de cet événement africain, qui se déroule du 26 au 27 avril 2019, s’articulent autour du partage des expériences et des bonnes pratiques des pays africains dans le domaine du sport scolaire, et la discussion des outils et leviers susceptibles d’assurer la promotion du sport scolaire en Afrique.

Il est, également, prévu d’élaborer et adopter une stratégie pour l’appui et le développement de la jeunesse africaine à travers des programmes qui concernent les compétitions sportives scolaires et la formation.

Prennent part à cette manifestation, les ministres africains chargés du sport scolaire, le président de la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) et des membres de son bureau exécutif, des responsables et des experts de l’ISF, ainsi que les responsables et membres de la Fédération Africaine du Sport Scolaire.

Pour rappel, le Maroc a abrité, l’année dernière, le premier forum africain du sport scolaire couronné par la « Déclaration de Rabat », qui recommandé un usage efficace et innovateur des sources de financement des programmes en la matière et réaffirmé la nécessité de rendre le sport scolaire obligatoire au niveau de tous les établissements scolaires du continent.