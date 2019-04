Tenue à Rabat du 2ème Forum maroco-mauritanien pour l’Amitié et la Coopération

Le Forum maroco-mauritanien pour l’Amitié et la Coopération tiendra, le 17 avril Rabat, son 2ème Forum sous le thème « Coopération afro-africaine: Pour un nouveau modèle de partenariat et de coopération ».Initié en collaboration avec l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET) de Rabat et de la région Rabat-Salé-Kénitra, ce conclave verra la participation de représentants des gouvernements marocain et mauritanien, de la région Rabat-Salé-Kénitra ainsi que des représentants du corps diplomatique africain accrédité au Maroc.

Le forum maroco-mauritanien pour l’amitié et la coopération est une instance académique créée par des cadres des deux pays pour contribuer au renforcement de la coopération bilatérale.