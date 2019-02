Téléphonie mobile : l’opérateur Tigo lance la « Promo Maxi – 90 jours de Kdo » au Tchad

A travers cette promotion étendue sur 90 jours, soit trois mois, Tigo offre la possibilité à ses abonnés de gagner quatre-vingt-dix motos et un super lot à la fin, tout en profitant de multiples forfaits généreux.

Alors que plus de 800 abonnés Tigo viennent d’être récompensés à travers la promo Maxi des Champions, le leader de la téléphonie mobile lance une nouvelle promo dénommée « Promo Maxi – 90 jours de Kdo ».

La promotion en question s’appuie sur le succès de la précédente tout en apportant quelques nouveautés en termes de gain : des motos au lieu de smartphones ; une gamme plus élargie de forfaits Maxi Voix et Internet disponibles dans le menu *909#, etc. Une fois de plus, le tirage au sort des motos se fera par les consommateurs et pour les consommateurs, comme cela a été le cas pour le gagnant de la voiture de la précédente promotion.

Et donc pour en profiter, il suffit simplement de souscrire aux forfaits #MAXI_Appels ou #MAXI_MB sur *909#. Les achats multiples permettent de maximiser les chances de gagner. En d’autres termes, il suffit de souscrire plusieurs fois aux forfaits #MAXI_Appels ou #MAXI_MB pour augmenter ses chances de gagner par tirage au sort.