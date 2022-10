Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Gali Gatta Ngoté a présenté ce vendredi la liste des ministres qui constituent le gouvernement d’union nationale.

L’équipe gouvernementale dont Saleh Kebzabo, nouveau Premier ministre de transition est le chef est connu. Ils ont été nommé à travers un décret presidentiel. On enregistre de nouvelles figures et des retours, à l’instar de Laoukein Kourayo Médard et Mahamat Saleh Anadif.

Ci-dessous la liste complète.