Tchad: « Zouhoura Mahamat Taher Kelley ne serait pas mineure

Lors d’une conférence de presse organisée ce jour, les avocats du député Azzaï Mahamat Hassane ont présenté au public l’acte de naissance de la jeune fille.

Le collectif d’avocats défendant le député de Nokou, Azzaï Mahamat Hassane, accusé de mariage précoce sur une mineure de 14 ans ont animé ce jeudi 22 novembre 2018 un point de presse à la maison des médias du Tchad pour présenter la fille (Zouhoura) mais aussi son acte de naissance.

Selon l’acte de naissance dont une copie a été transmise à la presse par les conseils du député Azzaï Mahamat Hassane, la nommée Zouhoura Mahamat Taher Kelley est née le 26 avril 1999 en Libye. Pour Me Tordé Djimadoum, l’un des conseils du député, son client n’a pas été pris en flagrance comme le prétend le 1er substitut du procureur de la République. « Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 265 du code de procédure pénale, est qualifié de crime ou délit flagrant celui qui se commet actuellement ou vient de se commettre.

Au regard de cette disposition, rien ne justifie l’arrestation du député qui jouit d’une immunité parlementaire », précise Me Tordé Djimadoum qui déplore les conditions d’arrestation de son client. « Le député Azzaï Mahamat Hassane est arrêté aux environs de minuit et conduit immédiatement à la coordination de la police judicaire où il a été porté à sa connaissance d’avoir convolé en juste noces avec une mineure, âgée de 14 ans. Les conditions de cette arrestation violent les règles élémentaires en matière de libertés individuelles puisque l’arrestation a été opérée à minuit et à son domicile alors que selon l’article 71 du code de procédure pénale, aucune arrestation ne peut être opérée au domicile d’un citoyen avant 5 heures du matin et après 19 heures », ajoute-t-il.

Les conseils se disent sereins. « Notre client s’est marié à une majeure. Nous sommes sereins et attendons impatiemment la preuve de la culpabilité, dans le cas contraire, par respect au droit, il sera judicieux de le laisser jouir de sa liberté en tant qu’élu de la nation », clarifie Me Tordé Djimadoum.

Présente lors de ce point de presse, la jeune Zouhoura Mahamat Taher Kelley a assuré : « je ne suis mineure. Je suis née le 26 avril 1999 en Libye. Mes parents ont donné ma main au député et le mariage n’est pas forcé ».