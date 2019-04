Tchad : Young diplomats célèbre la journée mondiale du sport pour le développement et de la paix

Dans le cadre de la journée mondiale du sport pour le développement et de la paix, l’organisation Young diplomats en collaboration avec la fédération tchadienne de football ont organisé un semi tournoi de football le 05 avril, à l’académie football de Farcha Milezi.

Cette journée mondiale du sport pour le développement et de la paix initiée par les Nations-Unies a été célébrée pour la première fois en 2014. Elle célèbre le rôle du sport dans le développement, la cohésion sociale, la réunification du peuple dans le monde, la coexistence pacifique pour les pays du sahel.

À travers cette journée, Young diplomats cherche à éveiller les consciences, apporter également sa contribution pour l’achèvement des objectifs du millénaires.

Selon le directeur région Afrique de Young diplomats, Zackaria Idriss, « L’objectif de cette journée est de développer le sport en faveur des jeunes, promouvoir la tolérance et le respect des autres cultures parmi. Les valeurs essentielles promues par les participants incluent l’amitié, l’honneur, la dévotion, la paix, le genre, la victoire, la tradition, la justice, l’égalité et la santé. »

C’est ainsi que l’organisation Young diplomats se propose de célébrer la journée mondiale du sport pour le développement et la paix par les conférences-débats portant sur le thème : « l’importance du sport pour l’achèvement des objectifs du millénaire des pays en voie de développement », des jeux-concours portant sur la jeunesse, des animations artistiques suivi d’un tournoi de football.

La finale de ce semi tournoi a remporté par l’Equipe Tolérance. Ce match a été une belle façon de célébrer et promouvoir la journée internationale du sport pour le développement et la paix instaurée par les Nations-Unies. Young diplomats est une organisation diplomatique non gouvernementale qui a pour mission de façonner, d’aiguiser et d’inspirer une nouvelle génération de dirigeants internationaux éclairés.