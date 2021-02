Tchad : Yombobé Madjitolum Théophile sera le candidat de l’UTPC à l’élection du 11 avril

Il a été investi ce mercredi 17 janvier 2021 par le congrès statutaire parti Union de Travailleurs Progressistes pour la Cohésion (UTPC), organisé à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental

Le parti UTPC a désigné son candidat pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Il s’agit de Yombombé Madjitoloum Théophile. Le parti a organisé son congrès statutaire ce jour sous le thème : « Une gouvernance résiliente pour un développement intégral ».

Le président de Yombombé Majitoloum Théophile fait savoir que, s’il est élu, son gouvernement veillera au respect du droit humanitaire international dans tous les engagements armés et le rôle fondamental de l’armée sera de garantir la sécurité intérieure et la protection des frontières du Pays. Il ajoute qu’il n’interviendra qu’à côté des gouvernements démocratiquement élus, à leur demande sous le contrôle d’une Assemblée Nationale Tchadienne équilibrée. Yombombé Majitoloum Théophile espère être l’espoir de tous les tchadiens épris de justice, de démocratie, d’équité et de paix.

Le Président fédéral du Logone Occidental de l’UTPC Békainyo Osée a tenu à préciser que c’est le tout premier Congrès statutaire de ce jeune parti. C’est le premier engagement à un évènement politique d’envergure. « L’UTPC aspire légitimement à contribuer efficacement et à tous les échelons au développement en se fondant sur des ressources inépuisables du Tchad », déclare le président fédéral du parti.