Tchad : Wakit Tamma refuse la médiation du Comité ad-hoc de facilitation

La Coalition des actions citoyennes Wakit Tamma remet en cause la neutralité du comité ad-hoc mis en place le 31 août 2022, par le président du présidium, Gali Ngoté Gata.

Pour Wakit Tamma, la seule équipe habilité à mener les discussions avec les réfractaires au dialogue, est le groupe des religieux et ainés. Ils ont d’ores et déjà entamé les négociations avec la plateforme. Dans un communiqué s’interroge sur la : « pertinence de la composition et du nombre pléthorique » de ce Comité ad Hoc, alors même qu’un comité des religieux et des ainés a : « offert ses bons offices à l’effet d’aider de façon impartiale et désintéressée à concilier les différentes positions pour un dialogue national sincère, inclusif et souverain. »

Wakit Tamma soulève également le problème de la répression des Transformateurs ce 02 août à l’heure siège. Des gaz lacrymogènes ont été lancés ce jour et certains militants arrêtés. Le siège est assiégé depuis 3 heures du matin. La Coalition des actions citoyennes regrette que les Transformateurs subissent une telle répression, alors qu’ils sont appelés à regagner le DNIS avec Wakit Tamma et les groupes non participants.

« Wakit Tamma récuse catégoriquement ce Comité ad-hoc de toute évidence non neutre et partial. Elle déclare devoir continuer les négociations entamées avec le groupe des religieux et sages. » Et appelle toutes les forces vives à rester mobilisées pour des actions citoyennes futures.