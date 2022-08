Tchad : Wakit Tamma maintient sa marche décisive du 19 août prochain

La confirmation a été faite ce mardi 16 août 2022, par le coordonnateur de la plateforme des actions citoyennes, Me Max Loalngar. C’était au cours d’un point de presse.

La marche dite décisive de Wakit Tamma, annoncé pour le 19 août est maintenue. La confirmation est faite par le coordonnateur Max Loalngar. La manifestation se déroulera à la veille du dialogue national inclusif.

Wakit Tamma veut à travers cette manifestation, dénoncer : « l’insécurité généralisée, le faux accord de paix de Doha, la mauvaise gouvernance et les craintes de maintien au pouvoir du chef de la transition Mahamat Idriss Deby après la transition. » Egalement, dire : « non à l’exclusion et à la manipulation de la France. », détaille le communiqué de la plateforme.

Pour Wakit Tamma : « la France et son Conseil militaire de transition (CMT) ont créé l’amalgame et confusion avec des faux politico militaires afin de noyauter les vrais mouvements armés par l’achat de conscience pour obtenir le ralliement des leaders. »

La coalition accuse aussi la junte d’être à l’origine des : « assassinats de masse et les incendies des localités depuis Faya, Abéché, Sandana, Danamadji, et cela continue et récemment dans six villages du canton Moubi faisant plus de 16 morts et dans sept villages des trois cantons Léo, Djaraou et Gamé faisant plus de 30 morts ».