Les deux organisations ont annoncé qu’elles prendront part au sit-in du jeudi 11 novembre 2021 devant le Palais de justice. Le sit-in fait suite à la torture du président du Parti réformiste, à la marche du 19 mai.

La Coalition des Actions citoyenne Wakit Tamma et le front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) prendront part au sit-in qu’organise le parti réformiste. Le parti réclame justice pour son président Vacine Abdrahamane Sakine. Il a été arrêté et torturé suite à la marche Wakit Tamma du 19 mai 2021.

Ainsi, le FONAC exhorte le CMT d’appliquer la loi à tous sans distinction d’origine, de sexe ou de religion. Pour ce parti c’est le fondement d’un Etat reconcilié et prospère. Il invite ses militants et sympathisants de rester unis, solidaires et engager pour continuer la lutte.

La Coordination des Actions Citoyennes, Wakit Tamma, de son côté appelle la population de N’Djamena á sortir le jour dit à 9 h 00, devant le palais de Justice, pour se joindre au sit-in, en protestation du piétinement du dossier relatif à l’arrestation, la torture et les traitements inhumains de son président,

Wakit Tamma alerte l’opinion sur I ‘impunité qui semble prendre corps au sujet de ce dossier et Appelle les autorités à livrer, sans délai, à la justice l’adjoint au Chef de poste de police de proximité de Dembé, Abbas Mahamat qui avait arrêté le président du parti réformiste.