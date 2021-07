Tchad : voici les missions du Comité d’organisation du Dialogue national inclusif

Le Comité d’organisation du Dialogue national inclusif (CODNI) a été créé le 02 juillet 2021. Il sera assisté d’un Comité technique, un organe opérationnel chargé d’élaborer les documents préparatoires consensuels dudit dialogue

Dans un premier temps, le CODNI se chargera de, prendre attache avec toutes les forces vives de la Nation de l’intérieur et de l’extérieur et recueillir leurs attentes ; préparer dans un esprit de consensus taus les documents à soumettre l’appréciation des participants au Dialogue National Inclusif Définir le format du Dialogue National Inclusif, établir l’agenda et la liste consensuelle des participants à ces assises ; élaborer valider et mettre en exécution les termes de référence de l’organisation de cette rencontre et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la participation effective de toutes les personnalités conviées ; délibérer sur toute autre question relative au Dialogue National Inclusif et organiser les assises du Dialogue National Inclusif dans des conditions et sécuritaires matérielles appropriées.

Ensuite le Comité technique entrera dans le jeu pour

Faire une étude diagnostique des initiatives antérieures assortie d’une étude prospective des initiatives et de toutes pratiques en matière de conduite d’une transition politique du dialogue et de construction d’un dialogue social durable ;

Consulter toutes les forces vives de la Nation de l’intérieur et de l’extérieur et recueillir leurs propositions et attentes ;

Préparer les documents synthèses et proposer les scenarii possibles afin de les soumettre à la validation du Comité national ;

Préparer l’organisation pratique, le format du Dialogue National inclusif ;

Définir les profils des participants et établir la liste consensuelle des participants ; proposer l’agenda du dialogue national inclusif ainsi que tous les documents y afférents ;

Définir les modalités et conditions de participation au dialogue national inclusif ;

Faire un rapport régulier sur l’avancement des travaux.

Le Comité d’organisation et son Comité Technique peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider dans l’accomplissent de leurs missions.

Le bureau sera composé d’un: