Tchad : voici le contenu des échanges entre Mahamat Idriss Deby et l’ancien rebelle Baba Ladé

L’ancien rebelle, Baba Ladé est reçu en audience le 06 octobre par le président du Conseil militaire de transition. L’entrevue a permis d’expliquer à Mahamat Idriss Deby son déploiement sur le plan politique.

Cet entretien entre dans le cadre de ses consultations régulières avec les leaders des partis politiques. Mahamat Idriss Deby rencontre Mahamat Abdelkader Oumar alias Baba Ladé en sa qualité d’homme politique. L’ancien rebelle et président du parti Front Populaire pour le Redressement (FPR) a fait le point de ses activités. Notamment l’implication de cette formation politique dans le processus de transition a constitué la trame de cette entrevue.

Baba Ladé a troqué sa casquette d’ex-maquisard pour celle de leader politique. L’occasion s’est offerte à lui pour faire le point de ses tournées dans les provinces. Où son parti, le FPR, a mené une campagne de sensibilisation en faveur de la paix. La caravane avait aussi pour objectifs, une adhésion des populations en faveur de la transition en cours. Il dit avoir trouvé un Président de la République très attentif et très soucieux de l’avenir de son pays.

« La plus grande satisfaction du leader du FPR, Mahamat Abdelkader Oumar réside dans les préparatifs très méthodiques du Dialogue National Inclusif. » Il appelle les tchadiens de tous les bords à se joindre à ce rendez-vous historique. Mahamat Abdelkader se décrit lui-même « comme l’exemple parfait de la sincérité de la main tendue prônée par Feu Maréchal du Tchad, poursuivie et renforcée par le Président du Conseil Militaire de Transition ». Et par conséquent, il se voit bien placé pour appeler ses compatriotes politico-militaires à ne pas rater le train de l’histoire