Tchad : Violette Kakyomya a été reçue par Idriss Deby

La nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a remis au président de la République du Tchad, ses lettres de créance.

Violette Kakyomya, la nouvelle Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad a été reçue mercredi matin au Palais présidentiel, par Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad. Au cours de cette audience, Violette Kakyomya a remis les lettres de créance, l’accréditant en qualité de Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad et Coordonnatrice Humanitaire. Après avoir remis la lettre signée du Secrétaire Général de l’ONU Antonio Guteress, les deux ont échangé sur des sujets divers, mais plus particulièrement du développement du Tchad afin d’atteindre les Objectifs de développement durables d’ici 2030 et le rôle joué par le système des Nations Unies.

« Je suis ravie et contente de cet accueil chaleureux qui m’a été accordé, au pays de Toumaï. Je suis venue avec le message du Secrétaire Général de l’ONU M. Antonio Guteress, qui, m’a chargé de vous réaffirmer l’engagement sans faille de l’ONU afin d’appuyer toute initiative que le pays compte porter en matière de développement et notamment des actions stratégiques définies dans le Plan National de Développement (PND), du Tchad que nous voulons d’ici 2030. Je continuerai à renforcer cette collaboration entre le Tchad et l’ONU, qui jusque-là, est bénéfique pour le bien-être des Tchadiens », a déclaré Mme Violette Kakyomya.

Acceptant la nomination de Mme Violette Kakyomya, la nouvelle Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Idriss Deby Itno a souhaité la bienvenue avant de féliciter Mme Violette Kakyomya pour sa nomination. Il a apprécié le travail des Nations Unies en collaboration avec le Gouvernement.

Il faut noter que Violette Kakyomya avant de venir travailler au Tchad, a été Coordonnatrice résidente des Nations Unies à Madagascar de mars 2016 à décembre 2019. Bien avant sa nomination au Tchad et à Madagascar, elle était représentante de l’UNFPA en Guinée Bissau et au Malawi. Mme Kakyomya avait précédemment travaillé au PNUD pendant dix ans et avait occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de Représentante adjointe au Cameroun et en République du Congo. Avant de rejoindre les Nations Unies, elle a travaillé dans son pays d’origine avec les Organisation Non Gouvernementales.

Spécialiste de la planification du développement et de la politique sociale, elle compte plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de l’élaboration et de la gestion des programmes projets, de l’analyse et du développement de politiques publiques et sociales et des services de conseil sur un large éventail de questions de développement.

Elle est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en leadership organisationnel de la Said Business School de l’Université d’Oxford; une M.Sc. en politique sociale et planification dans les pays en développement de la London School of Economics de l’Université de Londres et d’un B.A. en travail social et administration sociale de l’Université de Makerere, en Ouganda. Elle parle l’anglais, le français, le portugais, et plusieurs langues ougandaises.