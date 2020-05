Tchad : vers une numérisation de l’enseignement supérieur

Quarante-quatre (44) enseignants chercheurs et douze (12) techniciens suivent depuis le 13 mai une formation sur la pédagogie scientifique de mise en ligne des cours.

A travers une vidéoconférence mercredi 13 mai 2020, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en partenariat avec l’UNESCO ont décidé de moderniser l’enseignement supérieur au Tchad. L’initiative découle de la fermeture des établissements et l’arrêt des cours, en raison de la pandémie de covid-19. C’est alors que ces enseignants chercheurs et les techniciens des universités et instituts de formation du supérieur ont été sélectionnés pour un recyclage

Les bénéficiaires seront outillés sur de nouvelles stratégies de formation et de recherche et de mise en ligne des contenus pédagogiques et des aspects de production, conformément au modèle de l’UNESCO.

Le ministre de l’enseignement supérieur, Dr David Houdeingar s’est félicité de l’initiative et invite les bénéficiaires à saisir l’opportunité qui s’offre. Le patron de l’enseignement supérieur fait savoir qu’avec le covid-19, les universités tchadiennes sont appelés à se moderniser, ce qui revient à adopter les nouvelles techniques d’enseignement et de recherche et dans ces perspectives. D’après lui la numérisation de l’enseignement est une réponse juste qu’il faut pérenniser non seulement pour faire face au covid-19 mais aussi pour s’arrimer au standard international de l’enseignement à distance