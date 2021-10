Tchad : vers une maximisation de la sensibilisation contre la stigmatisation des malades mentaux

L’édition 2021, de la journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce 26 octobre. Les autorités sanitaires entendent accentuer la sensibilisation contre la discrimination des malades mentaux.

Entre 2018 et 2020, près de 1900 ont été diagnostiquées de trouble mental. Les chiffres sont contenus dans le registre de santé mental de l’hôpital de la Renaissance. Le ministère de la Santé veut à travers cette journée, renforcer les méthodes de sensibilisation.

La SGA du ministère de la Santé, note à cet effet que, « la prise en charge des troubles mentaux pose un véritable problème de santé publique. Alors que la demande d’assistance en santé mentale devient de plus en plus pressante ». Dr Dekandji Mbaidedji Francine ajoute que, le souci du ministère est de faire en sorte que chacun des acteurs puisse apporter sa contribution pour bâtir des communautés plus saines où l’on peut parler de santé mentale avec empathie et d’éliminer la stigmatisation qui entoure ces conversations, a-t-elle fait remarquer

Hani Fares coordonnateur principal santé publique et nutrition au HCNR regrette que pour sa part que : «la stigmatisation et la discrimination sont encore fréquente pour les personnes atteintes de la maladie mentale. »

Pour le directeur Pays HIAS Ernest Djogo, cette journée donne l’occasion pour mobiliser tous les acteurs concernés par la lutte contre les maladies mentales, la mobilisation des ressources. Et aussi, la facilitation des initiatives de coordination des actions du groupe technique de travail et de la fourniture des services de population dans le besoin en tenant compte du contexte de la covid19.