Tchad : vers une couverture élargie des vaccinations

Le ministère de la santé publique a reçu samedi 18 janvier dernier, 41 pirogues de la part des fondations Bill et Melinda Gates et Dangoté.

Couvrir le maximum de localités pour ce qui est des vaccinations dans le bassin du Lac Tchad, c’est la mission que se donne le gouvernement tchadien et ces partenaires. C’est dans cette optique que les fondations « Bill et Melinda Gates » et « Dangoté » ont remis samedi dernier, à Guitté, dans la province du Hadjer Lamis, 41 pirogues au ministère de la Santé publique.

La cérémonie de remise a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Dr. Mahamat Pierre, et des représentants des dites fondations. Cette action fait suite à une convention signée entre le Tchad et les fondations Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote. L’accord entre les deux parties s’inscrit dans le cadre d’un financement, pour l’amélioration de la vaccination de routine dans les provinces du Lac Tchad.

La dernière enquête sur la couverture vaccinale date de 2017. Selon les résultats de celle-ci, seulement 22% des enfants de 12 à 23 mois au Tchad sont complètement vaccinés. Ce taux était de 25% en 2014-2015, soit 1/4 des enfants.