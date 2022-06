Tchad : vers une construction d’un hôpital militaire moderne

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a officié ce vendredi 17 juin 2022, une réunion de travail est relative à la construction d’un hôpital militaire moderne.

Il s’agit d’un hôpital militaire moderne de 180 lits, qui sera construit sur un espace de 9 hectares et comprendra tous les services. Il est prévu l’installation d’un système solaire de 220kv et un château d’eau de 20m3.

La rencontre a consisté à aplanir les avis et permettre aux cadres de ministère de la Santé publique et des infrastructures et du désenclavement de travailler en symbiose pour la réussite de ce projet. La réunion a permis aussi aux cadres d’échanger sur les meilleures méthodes de collaboration, de suivi et de contrôle des travaux.

Le ministre des infrastructures et du désenclavement Patalet Géo, souhaite que les équipes des deux ministères doivent collaborer franchement pour la réussite de ce projet. Le travail doit être fait en synergie pour le succès de ce projet devait-il renchérir.

Pour le Dr Abdel-madjid Abderahim, les techniciens de deux départements ministériels doivent travailler dans une dynamique professionnelle pour éviter les ratés et de respecter les exigences établies pour la construction de cette formation sanitaire.

Il a été relevé qu’il est impérieux d’interagir pour mieux suivre le dossier et faciliter la réalisation rapide de ce chantier d’importance capitale.