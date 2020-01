Tchad : vers un programme de développement local et de finance inclusive

Ledit programme concerne deux millions de ménages au Tchad et est une initiative du gouvernement en collaboration avec le programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a annoncé le lancement d’un programme d’appui au développement local et à la finance inclusive. L’annonce a été faite mercredi 29 janvier, à N’Djamena, au cours d’une rencontre avec des membres du Gouvernement, des techniciens et des partenaires.

Le lancement prévu en février prochain, ledit programme a été initié avec le PNUD. Il entre dans le cadre du PND 2017-2021 et concerne deux millions de ménages dans tout le pays.

Le ministre de l’Economie qui est également le président du comité de pilotage du programme, a tenu a préciser que ce programme traduira sur le terrain des engagements des autorités.

« L’étape de Laï pour laquelle nous, nous préparons au lancement officiel par le président de la République Idriss Déby lui-même d’ici le 28 février, marquera le départ des prochaines étapes dans cinq autres provinces du Tchad sur les 23. Ce qui va permettre progressivement d’aller vers les 23 provinces du pays, montrant la dimension et l’envergure de cet important programme », a expliqué Issa Doubragne.

Il y aura « une composante développement local destinée à créer et développer des infrastructures de base pour susciter l’économie locale dans les 23 provinces du Tchad. », a souligné Anicet Ahouissou Brice, conseiller technique principal du PADELFIT.