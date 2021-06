Tchad : vers un plan de contingence de lutte contre le paludisme

Les autorités sanitaires du Tchad se sont réunies le 28 janvier 2021. Les échanges étaient relatifs au plan de contingence de lutte contre le paludisme. Les assises ont été dirigées par le ministre en charge de la santé

Dans le cadre du plan de contingence de la lutte contre le paludisme, plusieurs activités ont été planifiées par une équipe technique. Au cours de la rencontre de ce jour, le délégué sanitaire pour la ville de Ndjamena Dr Ramat Abdoulaye a eu la charge de présenter l’ensemble des activités à ses pairs.

Les activités planifiées seront menées durant les six mois et se présentent comme suit : « présentation l’instauration des services de garde dans 80% des centres de santé, la conduite d’une analyse de la situation des gap de matériels médicotechnique dans les formations sanitaires, l’acquisition des intrants antipaludiques selon la planification, l’organisation de la réunion de mobilisation sociale impliquant les autorités sanitaires, communales, les chefs de quartiers et les leaders d’opinion, la diffusion des messages de sensibilisation, l’organisation de la campagne de chimio prévention du paludisme et la mise en place les cliniques mobiles pour la prise en charge du paludisme dans des zones d’accès difficiles », raconte le délégué sanitaire.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, estime que ce plan intègre tous les aspects pour une bonne gestion en période du paludisme. Il invite tous les responsables et les entités concernés par les différentes activités de s’investir pour un bon résultat dans cette lutte contre le paludisme.

Le ministre a proposé une séance de formation sur le protocole de prise en charge du paludisme. Il faut intégrer le secteur privé dans le plan de contingence du paludisme a recommandé le chef du département de la santé.