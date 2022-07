Tchad : Validation des Outils d’aide à la décision par le ministère de l’Elevage

Le ministère de l’Elevage et des Productions Animales organise ce lundi 04 Juillet 2022 à Ndjamena, un atelier National de Validation du manuel des Outils d’Aide à la Décision(OAD).

Ces travaux sont organisés à travers son projet « Adapter l’Accès Aux Ressources Agro-Pastorales Dans un Contexte de Mobilité et de Changement Climatique Pour l’Elevage Pastoral au Tchad.»

C’est la secrétaire générale Adjointe du MEPA Dr. Nodjimadji Rirabe qui a ouvert les travaux, dont l’objectif est de valider le manuel d’Outils d’Aide à la Décision produit par le Consultant, Pr Zephirin Mogba recruté par le projet ACCEPT.

Le Coordonnateur du projet ACCEPT Ahmed Mohamed Nadif fait savoir que le projet est mis en œuvre par un consortium de trois membres. Il s’agit de l’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED), le Centre International de Recherches Agronomiques pour le Développement (CIRAD) et la Plateforme Pastorale du Tchad (PPT).

Il est exécuté dans trois zones agro écologiques différentes à savoir la zone Soudanienne (Moyen Chari et Mandoul) la zone sahélienne (Guerra, Batha, et Chari Baguimi) et la zone sahélo saharienne (Wadi Fira et Ennedi Ouest).

Pour la secrétaire générale adjointe du MEPA Dr. Nodjimadji Rirabe, les systèmes d’élevage au Tchad en général et le système pastoral et agro-pastoral en particulier, rencontrent un ensemble de problèmes et de contraintes liés aux changements climatiques qui mettent à mal le développement de l’agro pastoralisme d’une part et contribuent à affaiblir la résilience des agro-pasteurs d’autre part.

Pour elle, ce projet constitue : « une opportunité stratégique pour l’adaptation de l’agropastoralisme aux défis climatiques. » Elle exhorte les participants à faire de bonnes propositions et surtout d’amender les formats simples et pratiques des Outils d’Aide à la prise de Décision par rapport aux différents types de conflits liés à l’accès aux ressources agropastorales.