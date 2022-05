Tchad : vers la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF

La ville de N’Djamena abrite depuis le 10 mai, les travaux de l’atelier de validation du document de stratégie de mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF).

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard. Les travaux sont soutenus par la Commission Économique pour l’Afrique(CEA) du système des Nations Unies. Ces ateliers permettent de valider la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF du Tchad à travers laquelle, le Tchad identifiera les opportunités industrielles, commerciales et s’affirmer davantage à l’international.

D’après le ministre, les acteurs nationaux seront outillés sur les textes et certificats d’origines de la ZLECAF, l’importance des normes pour le commerce international et le système national de métrologie. « Le Tchad sera doté d’un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions », déclare Djadda Kampard. Le ministre du Commerce exhorte les participants à s’approprier le projet de rapport et d’apporter les contributions à l’effet de doter le Tchad d’une stratégie qui contribuera à ouvrir les marchés sous régionaux aux produits et services tchadiens.

En marge du premier, l’atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les thématiques de la ZLECAF est également organisé. A l’intention des membres du Comité National de la ZLECAF, des enseignants de l’université, des staffs techniques du ministère du Commerce, des journalistes, des représentants des organisations patronales et chambres consulaires, des représentants des associations des consommateurs et des experts spécialisés dans le commerce international.