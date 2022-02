Tchad : vers la révision du protocole de prise en charge de la covid19

Un atelier de révision du protocole de prise en charge de la covid19 a démarré le 24 févier 2022 à Douguia. Le lancement a été fait par, le coordonnateur national adjoint des actions de lutte contre la covid19.

Pendant trois jours, les professionnels de la santé vont focaliser leur réflexion sur le document national de traitement de la covid19 dans les formations sanitaires du Pays. Il sera également question de se concentrer sur les thématiques suivantes : la Clinique et thérapeutique, les critères de guérison et le poste covid19, les soins à domicile et le contrôle des infections dans les formations sanitaires.

Le coordonnateur national adjoint des actions de lutte contre la covid19 Dr Mahamat Taher Abakar a exhorté les participants de se mettre à la recherche du savoir, du savoir médical et sanitaire qui permettra de fournir un document fiable et pratique sur le terrain. Ce document est très attendu des hautes autorités du pays e expliqué le coordonnateur national adjoint de la CNAL.

Source: ministère de la Santé publique