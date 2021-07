Tchad : vers la mise sur pied des mécanismes pour stoppe les discriminations liées au genre

Le 28 juillet 2021, la ministre de la Femme, de la Famille et de la protection de l’enfance Amina Priscille Longoh a coordonné les travaux de validation des textes statuaires de mise en place de l’OPEG

Les représentants des ministères sectoriels, les représentants des organisations de la société, les partenaires ainsi que la conseillère technique genre de la présidence ont pris part à ces travaux de validation des textes statuaires de mise en place de l’Observatoire de Promotion de l’Equité de Genre (OPEG), organisé à N’Djamena.

Le Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population, Dr Sennen Hounton a réitéré la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement dans la mise en place mais aussi le fonctionnement de cet organe capital pour stopper les discriminations liées au genre.

La Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh fait savoir que l’Observatoire est investi de la mission de : « moonitoring, de contrôle et d’évaluation de progrès réalisés en matière de promotion de genre », notamment les hommes, les femmes et les personnes handicapées. Elle a ensuite exhorté les participants à analyser objectivement le contenu des textes tant du point de vue de la forme que du fond afin d’édifier les acteurs et décideurs de la question de la promotion du genre.