Tchad : vers la dotation de certains ministères d’un réseau e-Gouv

Le directeur général de l’Adétic, Koldimadji Yves, s’est rendu dans certains départements ministériels ce 09 septembre 2022, en vue de rétablir la connexion internet, via le réseau de fibre optique.

Accompagné de sa délégation, le directeur général de l’Adétic a respectivement visité les départements suivants. Le ministère Secrétariat Général du gouvernement, le ministère de l’Elevage, le ministère de la Fonction Publique, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Sécurité Publique.

Les ministres secrétaire général du gouvernement et celui de l’Elevage pensent qu’il est urgent et nécessaire de rétablir la connexion internet via la fibre optique pour permettre à leurs équipes de travailler aisément.

Les deux chefs de départements demandent à l’adétic de mettre un accent sur la capacité de la bande passante.

Le DG de l’adétic étaient accompagné du directeur des Infrastructures et des Technologies de l’Information et de la Communication Dr Zaki Sabit, de la Conseillère Technique madame Tomboye Ibrahim Mahamat Itno. Quelques ingénieurs étaient également dans la délégation.