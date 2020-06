Tchad : vers la délivrance de la carte de presse aux journalistes

Les membres de la commission nationale de délivrance de la carte de presse ont été installés le 2 juin. Ils ont pour mission de délivrer la carte professionnelle du journaliste après quelques années de suspension

La commission est constituée de 8 membres, elle a été installé par le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) Dieudonné Djonabaye, pour un mandat de 3 ans renouvelables une fois. Il a été instruit à ces derniers de délivrer la carte de presse uniquement aux journalistes exerçant dans un organe de presse, qu’ils soient diplômés d’une école de journalisme ou pas. La validité de la pièce est de un an. Les détenteurs de diplômes de journalisme sans exercer ne pourront pas entrer en possession du document informe le président de (HAMA). Il fait savoir que l’obtention du document obéit aux dispositions de la loi portant régime de la presse au Tchad

La commission se chargera de statuer sur le choix et les critères de délivrance de la carte de presse. Le président de la HAMA déclare que la détention de la carte reste nécessaire et suffisante pour se prévaloir les droit moraux de et matériels de la profession. D’après lui la pièce viendra redonner aux journalistes ses lettres de noblesse

Il est a rappelé que la délivrance de la carte de presse avait été suspendu par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel