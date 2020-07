Tchad : vers la création de la Chambre Nationale de l’Entrepreneuriat Féminin

Un projet de loi portant Création de la Chambre Nationale de l’Entrepreneuriat Féminin (CNEF) a été adopté le 30 juin à l’Assemblée Nationale. La structure permettra de renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes tchadiennes

La ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, Achta Djibrine Sy était devant la représentation nationale pour défendre le projet. Dans son allocution, elle a fait savoir que la chambre consiste à rendre plus Entreprenantes les femmes et les filles Tchadiennes. C’est un cadre qui permettra de former, d’encadrer et d’orienter les femmes car beaucoup sont dans l’informel et peinent à émerger dans le monde des affaires vers le secteur formel, et à booster le développement de l’entrepreneuriat féminin au Tchad, a-t-elle expliqué. Les femmes pourraient désormais par ce biais s’affirmer, participer aux décisions et négocier les marchés publics. Renchéri la ministre

Elle a obtenu gain de cause car, son projet a été adopté par 138 voix pour, 00 contre et 00 abstention au Palais de la démocratie.

La membre du gouvernement a précisé que la chambre offre des opportunités aux femmes des zones rurales et urbaines pour promouvoir la citoyenneté économique. Pour elle, la structure donnera la possibilité aux femmes de lever les obstacles, se mettre au même niveau que les femmes du monde. Des dispositions sont entrain d’être prises dans ce sens, a-t-elle déclaré