Tchad : vers la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 60 MW

Un montant de 35 milliards de francs CFA, a été adopté pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 60 MW. L’accord relatif au projet de construction a été signé le 10 mai 2022.

Le projet dénommé Djermaya Solar porte sur la construction d’une centrale photovoltaïque de 60 MW avec trackers. Il se déroulera en deux (2) phases, avec une première tranche de 32 MW, située dans la région de Hadjer-Lamis. Le montant total de ce projet s’élève à 35 milliards de francs CFA, pour une durée d’exécution des travaux estimée à 24 mois.

L’accord a été signé entre le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Mahamat Hamid Koua et ses collègues des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, du Pétrole et de l’Energie, Djérassem Le Bemadjiel et le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Tchad, M. Ali Lamine Zeine.

En cohérence avec le plan d’urgence d’accès à l’électricité et les politiques publiques en matière d’amélioration de l’offre d’Energie dans notre pays, le Gouvernement de la République du Tchad a engagé des discussions depuis plusieurs années avec ses partenaires pour concrétiser ce projet phare, Djermaya Solar qui vise à la conception, le financement, la construction, la mise en service, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le transfert à venir d’une centrale de production d’énergie renouvelable solaire.

Ces équipements seront transférés à la SNE dès la mise en service de la centrale.